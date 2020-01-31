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В рамках международного мероприятия CES 2020 представители компании Intel заинтриговали широкую компьютерную общественность небольшой порцией информации касательно новой линейки мобильных процессоров семейства Comet Lake-H, утверждая, что новинки получат вплоть до 8 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и смогут функционировать на частотах выше 5 ГГц, а сегодня, благодаря собственным источникам ресурса Wccftech, появились новые подробности о предстоящих моделях.

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Источник изображения: Wccftech

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Если верить источнику, флагманом мобильной линейки станет Intel Core i7-10875H, наделённый 8 ядрами/16 потоками. Кроме того, на смену текущим моделям Core i5-9300H и Core i7-9750H придут 4-ядерный Core i5-10300H и 6-ядерный Core i7-10750H соответственно. Дебют новых моделей должен состояться 31 марта, однако стоит учитывать, что дата может измениться.

Таким образом, новые мобильные процессоры Intel будут конкурировать с 7-нм моделями AMD семейства Renoir, которые уже продемонстрировали достаточно высокий уровень производительности в ряде бенчмарков, поэтому противостояние будет непростым.