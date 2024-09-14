Кроме того, новинка не оставила шансов Ryzen 5 9600X.

До официального анонса настольных процессоров Intel Core Ultra 200, принадлежащих к семейству Arrow Lake-S, осталось чуть менее месяца, но некоторые энтузиасты, тем или иным способом раздобывшие заветные CPU до их презентации, продолжают делиться результатами тестов: на сей раз «нарушителем спокойствия» стал специалист ECSM_Official, обнародовавший достижения одной из новых моделей в бенчмарке CPU-Z.

Источник изображения: Wccftech

Хотя энтузиаст частично скрыл название тестируемой модели процессора, с большой долей вероятности в «замерах» участвовал Core Ultra 5 245K — в одноядерном состязании новинка набрала 850.6 балла, а в многоядерной дисциплине завоевала 10907.1 очка.

Специалист отметил, что в ходе тестов процессор, охлаждаемый при помощи 360-мм СЖО, нагрелся всего лишь до 64 °C при энергопотреблении 160 Вт.

Если сравнить достижения нового процессора от Intel с показателями конкурирующих моделей из стана AMD в лице Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, можно отметить, что в многопотоке представитель семейства Arrow Lake-S превосходит своих оппонентов на 31 и 66 % соответственно.

Источник изображения: ECSM_Official, X

На фоне возможностей Intel Core i5-14600K новинка продемонстрировала менее впечатляющее, но всё ещё достаточно заметное преимущество, в многопоточном тесте оказавшись впереди своего предшественника на 11 %.

Стоит отметить, что тестируемый процессор может относиться к инженерным образцам, поэтому от серийного экземпляра, вероятно, необходимо ожидать более высоких результатов.

Согласно имеющимся данным, настольный процессор Intel Core Ultra 5 245K получит 6 производительных и 8 эффективных ядер с максимальной частотой до 5.2 и 4.6 ГГц соответственно и возможностью обрабатывать до 14 потоков, а также 26 Мбайт L2- и 24 Мбайт L3-кэша.

Официальный анонс линейки Intel Core Ultra 200 ожидается 10 октября, в то время как появление первых представителей Arrow Lake-S в продаже должно состояться спустя две недели после презентации, а именно 24 октября.