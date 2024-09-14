Новая модель расширяет географию своего присутствия.

Дебютировавший несколько недель назад и поначалу являвшийся эксклюзивом для американской сети магазинов Micro Center игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D постепенно расширяет географию своего присутствия: сначала новинка появилась в продаже у немецкого ритейлера Mindfactory, а вскоре дебютирует и на китайском рынке — об этом свидетельствует скриншот, опубликованный инсайдером MEGAsizeGPU.

Источник изображения: AMD

Согласно представленным данным, настольный процессор AMD Ryzen 5 7600X3D уже доступен для предварительного заказа на китайской онлайн-площадке JD.com, а его отгрузка стартует 20 сентября. Стоимость новинки составляет 2199 юаней (310 долларов, 28000 рублей).

Источник изображения: MEGAsizeGPU/X

Обладая 6 ядрами/12 потоками с частотой до 4.7 ГГц в максимальном режиме, что на 600 МГц меньше по сравнению со стандартной моделью, AMD Ryzen 5 7600X3D оснащается увеличенным до 96 Мбайт кэшем третьего уровня благодаря 3D V-Cache, что положительным образом сказывается на уровне игровой производительности: недавние тесты от специалистов Tom's Hardware наглядно продемонстрировали возможности новинки — по общему показателю, основанному на «замерах» в 11 игровых приложениях, новая модель оставила далеко позади не только Ryzen 5 9600X, но и превзошла Ryzen 7 9700X и даже Intel Core i9-14900K, ценник которого ощутимо выше.

Источник изображения: Tom's Hardware

Таким образом, Ryzen 5 7600X3D является одним из наиболее привлекательных игровых процессоров, обладая впечатляющим соотношением цены и игровой производительности, поэтому увеличение списка стран, где новинка доступна в продаже, не может не радовать.