GPU были обнаружены в коде ROCm.

Специалисты AMD продолжают работу над своими графическими процессорами, основанными на новейшей микроархитектуре RDNA 4, о чём свидетельствует свежая находка специалистов ресурса VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает источник, в коде ROCm была обнаружена парочка графических процессоров следующего поколения, а именно Navi 44 и Navi 48 с идентификаторами «gfx1200» и «gfx1201» соответственно.

Источник изображения: VideoCardz, AMD ROCm

К сожалению, более подробной информации в свежем патче от AMD не содержится, но специалисты источника предполагают, что графический процессор Navi 44 может стать основой для видеокарт Radeon RX 8700/RX 8800, а GPU Navi 48 будет использоваться для Radeon RX 8600/RX 8500.

Исходя из предыдущих «утечек», чип Navi 48 будет обладать вдвое меньшим количеством ядер по сравнению с Navi 44. Кроме того, новое поколение графических адаптеров от AMD может получить не более скоростную память типа GDDR7, которой, по слухам, будут оснащаться видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50, а уже зарекомендовавшие себя чипы GDDR6.

Ряд источников сообщает, что в своей предстоящей линейке Radeon RX 8000 на базе RDNA 4 компания AMD будет нацелена прежде всего на средний и нижний сегменты, отказавшись от топовых продуктов в угоду массовости. При этом новая микроархитектура принесёт целый ряд улучшений, в том числе повышение уровня производительности в задачах, связанных с трассировкой лучей.

Точной информации о дате запуска новых игровых графических продуктов AMD пока не имеется, но предполагается, что анонс видеокарт серии Radeon RX 8000 может состояться чуть позже в текущем году.