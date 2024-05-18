Новинка должна быть представлена на COMPUTEX 2024.

Известный производитель видеокарт в лице Palit решил порадовать почитателей своей продукции, продемонстрировав концепт своей новой модели, которая должна быть представлена в рамках международного мероприятия COMPUTEX 2024, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Согласно представленной информации, новинка от Palit относится к серии GameRock и имеет довольно нестандартную систему охлаждения не только для продуктов данного семейства, но и в целом для видеоадаптеров — тепло от компонентов видеокарты может отводиться как посредством массивного радиатора и трёх вентиляторов, так и встроенного водоблока, подключаемого к общему контуру СЖО.

Размеры новинки также весьма внушительны — для того, чтобы данная модель могла без проблем разместиться в системе, потребуется 3.5-4 слота.

Данный подход к организации СО может обеспечить более широкие возможности по охлаждению видеокарты, дав возможность энтузиастам достигать более низких температур GPU при экстремальных нагрузках благодаря использованию жидкостной системы, при этом не отказываясь от преимуществ воздушного охлаждения в случае использования видеоадаптера в стандартных условиях.

Стоит отметить, что точных данных, какая именно представительница серии GeForce RTX 40 получит гибридную систему охлаждения, не имеется, но, исходя из размеров, можно предположить, что это GeForce RTX 4090 или RTX 4080 SUPER.

Источник изображений: Guru3D, X, Palit_Global

Ожидается, что новая модель будет представлена Palit на COMPUTEX 2024, запланированного на начало следующего месяца, но фотографии от разного рода журналистов и энтузиастов, посетивших данное мероприятие, могут появиться и чуть раньше официального анонса.