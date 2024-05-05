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Известная компания XFX намерена расширить ассортимент своей продукции, выпустив топовую модель Radeon RX 7900 XTX с богатым оснащением, информирует общественность ресурс VideoCardz.
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Новая модель Radeon RX 7900 XTX производства XFX, относящаяся к серии Phoenix Nirvana и основанная на флагманском графическом процессоре AMD на базе микроархитектуры RDNA 3, получит производительную систему охлаждения, оснащённую массивным радиатором с восемью 6-мм тепловыми трубками и большой испарительной камерой для повышения эффективности отвода тепла от GPU и чипов памяти.
Кроме того, для улучшения контакта между поверхностью кулера и элементами, требующими охлаждения, применяется новый высокопроводящий материал с фазовым переходом, разработанный специалистами Honeywell и демонстрирующий более высокие показатели в задачах отвода тепла по сравнению с другими решениями.
Помимо этого, благодаря опубликованным изображениям, предваряющим дебют новинки, стало известно, что новая модель Radeon RX 7900 XTX от XFX получит дизайн с тремя вентиляторами. При этом видеоадаптер будет требовать почти четыре слота для своей установки.
Источник изображений: VideoCardz, XFX China
Согласно имеющимся данным, новинка сможет работать на частоте до 2615 МГц в boost-режиме, что аналогично показателю модели серии MERC 310. Дебют Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana должен состояться 6 мая — судя по всему, на первых порах новая модель будет доступна для покупки лишь в Китае с ценником около 1090 долларов США.