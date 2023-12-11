Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Intel Core i5-14600 за $255 взял верх над более дорогим AMD Ryzen 7 7700X в ряде бенчмарков
Модель «синей команды» показала, на что способна.

реклама

В преддверии официального дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с заблокированным множителем исследователи, тем или иным способом заполучившие ещё не вышедшие новинки, продолжают радовать широкую компьютерную общественность, публикую результаты тестов новых CPU: так, специалисты ECSM изучили возможности Core i5-14600 в паре популярных бенчмарков, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Настольный процессор Intel Core i5-14600 практически не отличается от своего предшественника в лице Core i5-13600, имея в своём распоряжении всё те же шесть «больших» и восемь «малых» ядер с поддержкой двадцати потоков — единственным значимым различием является максимальная частота, повышенная на 200 МГц по сравнению с моделью прошлого поколения, в результате чего представитель Raptor Lake-S Refresh может достигать показателя в 5.2 ГГц в boost-режиме.

Исходя из «замеров» в AIDA64, значение максимальной турбо-мощности (MTP) Core i5-14600 достигает 156.1 Вт, что весьма схоже с показателем Core i5-13600. При этом максимальная частота P-ядер процессора составила 4.8 ГГц, а E-ядер — 3.9 ГГц при температуре в 81 °C.

Хотя модели Intel без индекса «K» не имеют возможности разгона, некоторые материнские платы позволяют поддерживать значение MTP процессора в течение длительного времени, что, судя по всему, и было использовано при тестировании.

Источник изображений: X (Twitter), ECSM_Official

В многопоточном тесте Cinebench R23 десктопному процессору Core i5-14600 удалось набрать 22768 баллов, что помогло ему обогнать своего оппонента из стана AMD в лице Ryzen 7 7700X на 16.4 %, а в однопотоке/многопотоке CPU-Z представителю Raptor Lake-S Refresh покорился результат в 837.7/9395.4 очка — на 7.6/11.8 % больше по сравнению с достижениями противника от «красной команды».

Источник изображений: Wccftech

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Исходя из имеющихся данных, стоимость настольных процессоров Intel Core 14-го поколения сохранится на том же уровне, что и у предшественников, поэтому ценник Core i5-14600 должен стартовать с отметки в $255, в то время как Ryzen 7 7700X в настоящий момент предлагается за $339.

#amd #intel #ryzen 7 7700x #core i5-14600
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS выпустила бета-версии BIOS с прошивками AMD AGESA 1.1.0.1 для плат X670 и B650
В сети появились сравнительные тесты Core Ultra 5 125H и Ryzen 7 7840HS на мощности 65 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
11
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
20
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
11
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
5
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
7
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
4
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
Самый странный ИИ: немецкий конкурент ChatGPT восхваляет Гитлера и дискриминирует людей
5
Intel представляет новый серверный процессор Sierra Forest с 144 энергоэффективными ядрами
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Qualcomm следует за MediaTek с новым флагманским процессором
+
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
2
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
4
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
47
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
127
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
18
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
5
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
4
Выпущена Xfce тема оформления Chimbalix-orange, исправляющая проблемы взаимодействия с интерфейсом
11

Сейчас обсуждают

3JIbIDEHb
21:17
А там заложена ключевая для Xiaomi фича, показывать рекламу на панели спидометра, бортового компьютера и на дисплее автомагнитолы?
Грядущий электромобиль Xiaomi SU7 замечен на улице
Паша Симов
21:16
Так вам же в посте русским по белому написали: снг+пк=торрент, в стиме игры дешевле, есть геймпасс. Или ваша чудо коробка за $500 с играми по $70-100 прям сильно дешевле? Вопрос риторический
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
Константин Ширяев
21:08
Чем богаче жители страны и больше прав женщин, тем ниже рождаемость.
Южная Корея готовится принять массовую миграцию, чтобы избежать «вымирания»
si-cat
20:58
На своё время - лучшая. СУ-122 была первым реальным блином, в полном соответствии и вышедшая комом ввиду полного отсутствия опыта проектирования САУ, подходящих орудий, постоянных смен ТТХ (ибо заказч...
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
Максут Нургалиев
20:54
Он давно уже живёт в США уехав 90 х из страны, который им был не нужен, а теперь типа он русский вспомнили!!!
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
si-cat
20:53
Горшочек - не вари больше. Ну не твоё это - такие сложные темы рассматривать :) И да: неплохо бы ссылочки на источники указывать, чтобы заинтересовавшиеся могли в оригинале тему усвоить, а не с сомнит...
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
Razg0n
20:52
"Пишите нам и помните, что Microsoft компания всегда думает о том, как вас лучше сделать."
Поддержка Windows 10 завершится менее, чем через два года, а Windows 12 выйдет уже в следующем
typym6ek
20:49
Ну кстати говоря, неделю назад да, у нас на работе не могли выспаться многие. Я сам спал нормально по времени, но проснуться не мог до 12 дня...
На Солнце появилась трещина размером с 60 Земель
Евгений Рудомётов
20:46
Взял новую 4090 за 118к,ни о чём не жалею
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
ЧatoБoт
20:44
Ничего, пусть каклух в строй ставят, их - не жалко. Ведь как известно, т.н. украинство держится исключительно на тамошних бабах. За одно и чернозёмы истощённые подкормятся.
В течение двух лет Украине может не хватить солдат в окопах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем