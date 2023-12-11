Модель «синей команды» показала, на что способна.

В преддверии официального дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с заблокированным множителем исследователи, тем или иным способом заполучившие ещё не вышедшие новинки, продолжают радовать широкую компьютерную общественность, публикую результаты тестов новых CPU: так, специалисты ECSM изучили возможности Core i5-14600 в паре популярных бенчмарков, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Настольный процессор Intel Core i5-14600 практически не отличается от своего предшественника в лице Core i5-13600, имея в своём распоряжении всё те же шесть «больших» и восемь «малых» ядер с поддержкой двадцати потоков — единственным значимым различием является максимальная частота, повышенная на 200 МГц по сравнению с моделью прошлого поколения, в результате чего представитель Raptor Lake-S Refresh может достигать показателя в 5.2 ГГц в boost-режиме.

Исходя из «замеров» в AIDA64, значение максимальной турбо-мощности (MTP) Core i5-14600 достигает 156.1 Вт, что весьма схоже с показателем Core i5-13600. При этом максимальная частота P-ядер процессора составила 4.8 ГГц, а E-ядер — 3.9 ГГц при температуре в 81 °C.

Хотя модели Intel без индекса «K» не имеют возможности разгона, некоторые материнские платы позволяют поддерживать значение MTP процессора в течение длительного времени, что, судя по всему, и было использовано при тестировании.

Источник изображений: X (Twitter), ECSM_Official

В многопоточном тесте Cinebench R23 десктопному процессору Core i5-14600 удалось набрать 22768 баллов, что помогло ему обогнать своего оппонента из стана AMD в лице Ryzen 7 7700X на 16.4 %, а в однопотоке/многопотоке CPU-Z представителю Raptor Lake-S Refresh покорился результат в 837.7/9395.4 очка — на 7.6/11.8 % больше по сравнению с достижениями противника от «красной команды».

Источник изображений: Wccftech

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Исходя из имеющихся данных, стоимость настольных процессоров Intel Core 14-го поколения сохранится на том же уровне, что и у предшественников, поэтому ценник Core i5-14600 должен стартовать с отметки в $255, в то время как Ryzen 7 7700X в настоящий момент предлагается за $339.