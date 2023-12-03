Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Стала известна предварительная цена ноутбуков Acer с процессорами Core i9-14900HX и Core Ultra 100H
Ряд онлайн-магазинов уже добавил новинки в свои прайс-листы

реклама

На фоне обновления модельного ряда мобильных процессоров Intel производители ноутбуков продолжают расширять ассортимент своей продукции, оснащая новинки новыми CPU «синей команды»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, компания Acer готовит несколько новых моделей своих лэптопов.

реклама

Источник изображения: BAUR

Линейка игровых ноутбуков Acer, принадлежащих к серии Predator Helios, расширится парочкой новых представителей, снабжённых топовым мобильным процессором Intel Core i9-14900HX, который, впрочем, отличается от своего предшественника лишь повышенными частотами, но располагает теми же 8 производительными и 16 эффективными ядрами.

При этом ноутбук Acer Predator Helios 18, оснащённый 18-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 240 Гц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4080 12 Гбайт, 32 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 2 Тбайт на онлайн-площадке Amazon UK оценён в 3200 фунтов стерлингов, в то время как стоимость Acer Predator Helios 16 с экраном диагональю в 16 дюймов, основанным на технологии Mini-LED и характеризующимся частотой обновления 250 Гц, аналогичной видеокартой, 16 Гбайт ОЗУ и SSD в 1 Тбайт пока не известна.

Источник изображений: VideoCardz, Amazon UK

Пополнится ассортимент Acer и несколькими представителями Swift Go, которые обзаведутся мобильными процессорами семейства Meteor Lake, но не получат дискретную графику, полностью полагаясь на возможности «встройки»: ценник модели, снабжённой CPU Intel Core Ultra 7 155H, 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR5 и SSD объёмом 1 Тбайт составляет 1249 евро, а стоимость ноутбука с процессором Core Ultra 5 125H, 16 Гбайт ОЗУ DDR5 и 512-гигабайтным твердотельным накопителем равна 999 евро. При этом обе модели получили OLED-дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1800.


Источник изображений: VideoCardz, OTTO

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Согласно имеющимся данным, Intel намерена явить миру свои новые мобильные процессоры Core Ultra 100H и Core 14000HX уже 14 декабря, что даст «зелёный свет» производителям ноутбуков на представление своих моделей, оснащённых новыми CPU.

#acer #core i9-14900hx #core ultra 100h
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стоимость видеокарты Arc A750 от Acer с оригинальной СО упала до невероятно низкой отметки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
13
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
5
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
7
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
16
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
8
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
5
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
63
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
17
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
5
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
2
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
Дроны Герань оснастили видеокамерами и навигацией c SIM картами украинских операторов для разведки
+

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
111
Как выбрать светодиодную лампу
8
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
10
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Игровые релизы в декабре 2023 года
3

Сейчас обсуждают

Eppius
22:31
Кто лимон в месяц получает купит и не поморщицца
Tesla Cybertruck теперь доступен для заказа в России по космическим ценам.
Weismar
22:25
Ну я и говорю, это за то что проц будет пыхтеть постоянно, и на компе уже ничего не сделать, это чепуха
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Андрей Юркин
22:24
Близы от жадности совсем рехнулись... А ведь когда-то были впереди планеты всей, уважаемы и любимы... Не. Нафиг нафиг.
Кадры с танками Leopard 2, облепленными динамической защитой «Контакт-1», появились в Сети
Weismar
22:21
Т е проц должен жарить круглые сутки за эти копейки, и как понимаю будет загружен по полной что и сделать уже ничего нельзя. К тому же я что то не наблюдаю ажиотажа вокруг этих процов и их сверхвысоку...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
FelsheR-BAN100plгssss
22:17
Тоже об этом подумал, пока 7700к дорого стоит - сливать)) и менять м/п+проц. Зы; да ладно, прям шпилит, в чем?) У меня есть 5700 и 11700к - вот бы особенно на глаз увидеть.)
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Enforsen Bsv
22:15
Нет необходимости гадать на будущее ... Скажу на опыте прошлого. Лично по мне, главное заложить потенциал АПа при покупке компа. Старый комп на сокете 1155 Z77 трудится до сих пор с далёкого 2012 года...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Weismar
22:12
ебёт ты хотел написать, надо не бояться писать всякое, в случае чего можно новый акк сделать PS. Мне тоже непонятно было зачем им 100500 ядерные процессоры с огромным кэшем, теперь ясно, они занимают...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Apsheronsky tchai
22:09
Амудятел и расчёты? Не слышал. Амудятел обычно это дота и китайские порномультики. А, ещё они целыми днями курву настраивают, чтобы порномультики хотя бы 15 минут подряд показывали без перегрева. "Он ...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Юрий Соколов
22:06
вот я сделаю какую-нибудь фигню на принтере и выставлю за лям баксов, в праве ли те, кто купил ее, подавать на меня в суд за "мошейничество", так как у них эту фигню никто перекупать за лям двести не ...
Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
Андрей Юркин
22:04
Самое смешное, что именно так и есть. Было бы нужно зайти в Киев - через неделю бы были там. Но нафиг оно нам надо, разгребать этот мусор весь потом. Щас армию домолотим, натовские погреба почистим и...
Макгрегор: Если Путин захочет, на границе с Польшей будут стоять российские войска, но это не нужно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем