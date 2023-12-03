Ряд онлайн-магазинов уже добавил новинки в свои прайс-листы

На фоне обновления модельного ряда мобильных процессоров Intel производители ноутбуков продолжают расширять ассортимент своей продукции, оснащая новинки новыми CPU «синей команды»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, компания Acer готовит несколько новых моделей своих лэптопов.

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Источник изображения: BAUR

Линейка игровых ноутбуков Acer, принадлежащих к серии Predator Helios, расширится парочкой новых представителей, снабжённых топовым мобильным процессором Intel Core i9-14900HX, который, впрочем, отличается от своего предшественника лишь повышенными частотами, но располагает теми же 8 производительными и 16 эффективными ядрами.

При этом ноутбук Acer Predator Helios 18, оснащённый 18-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 240 Гц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4080 12 Гбайт, 32 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 2 Тбайт на онлайн-площадке Amazon UK оценён в 3200 фунтов стерлингов, в то время как стоимость Acer Predator Helios 16 с экраном диагональю в 16 дюймов, основанным на технологии Mini-LED и характеризующимся частотой обновления 250 Гц, аналогичной видеокартой, 16 Гбайт ОЗУ и SSD в 1 Тбайт пока не известна.

Источник изображений: VideoCardz, Amazon UK

Пополнится ассортимент Acer и несколькими представителями Swift Go, которые обзаведутся мобильными процессорами семейства Meteor Lake, но не получат дискретную графику, полностью полагаясь на возможности «встройки»: ценник модели, снабжённой CPU Intel Core Ultra 7 155H, 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR5 и SSD объёмом 1 Тбайт составляет 1249 евро, а стоимость ноутбука с процессором Core Ultra 5 125H, 16 Гбайт ОЗУ DDR5 и 512-гигабайтным твердотельным накопителем равна 999 евро. При этом обе модели получили OLED-дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1800.





Источник изображений: VideoCardz, OTTO

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Согласно имеющимся данным, Intel намерена явить миру свои новые мобильные процессоры Core Ultra 100H и Core 14000HX уже 14 декабря, что даст «зелёный свет» производителям ноутбуков на представление своих моделей, оснащённых новыми CPU.