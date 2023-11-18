Судя по всему, геймерам придётся потуже затянуть пояса.

Похоже, экспортные ограничения правительства США, вступившие в силу несколько дней назад и касающиеся в том числе игрового видеоадаптера GeForce RTX 4090, ударили не только по намеченным «целям», в том числе Китаю, но и вернулись бумерангом: как информирует общественность ресурс Wccftech, американский рынок также бурно отреагировал на запреты, в результате чего ценники моделей взлетели вверх, а в ряде магазинов топовые видеоадаптеры и вовсе не доступны.

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Источник изображения: Pixabay

Как отмечает источник, если ещё в октябре удачливый геймер мог найти новенькую GeForce RTX 4090 за $1700, то теперь минимальная стоимость видеокарты составляет $1900, причём такой ценник продержится недолго, так как связан со скидками благодаря специальным акциям, посвящённым грядущей Чёрной Пятнице. В среднем же стоимость RTX 4090 в настоящий момент составляет $2000.

Наиболее доступные модели GeForce RTX 4090 замечены на онлайн-площадке Newegg: так, ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC предлагается за $1900, а MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID имеется возможность заполучить за $2000.

Источник изображения: Wccftech, Newegg

В других популярных магазинах ситуация менее радужная: в Amazon ценники GeForce RTX 4090 превышают отметку в $2000, а в ассортименте B&H Photo Video и BestBuy моделей и вовсе нет, и когда именно они появятся, остаётся загадкой.

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Что именно повлияло на повышение стоимости GeForce RTX 4090 в США, пока доподлинно не известно, однако источник предполагает, что именно экспортные ограничения стали причиной возникшей ситуации: судя по всему, в преддверии начала действия запрета NVIDIA и её партнёры направили дополнительные объёмы RTX 4090 в Китай, дабы успеть на «уходящий поезд», что и повлияло на доступность моделей в американской рознице. Предполагается, что подобное положение дел будет наблюдаться ещё несколько месяцев.