Ассортимент компании будет пополнен как десктопными, так и мобильными CPU.

Как известно, несколько недель назад Intel представила на суд широкой компьютерной общественности первых представителей семейства Raptor Lake-S Refresh, отличающихся разблокированным множителем и уровнем TDP в 125 Вт, в то время как остальные модели Core 14-го поколения пока что остаются «в тени», ожидая своего часа, который наступит уже совсем скоро, о чём свидетельствуют намёки «синей команды», сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на публикацию энтузиаста wxnod.

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Источник изображения: X (Twitter), wxnod

Так, китайское подразделение Intel в рамках специального мероприятия продемонстрировало слайд, подтверждающий намерения «синей команды» расширить линейку процессоров Core 14-го поколения, явив миру модели с заблокированным множителем, а также мобильные CPU серии HX, которые найдут своё призвание в высокопроизводительных ноутбуках.

Кроме того, Intel намекнула и о скором выпуске специальных экземпляров семейства Raptor Lake-S Refresh, которые могут получить увеличенный объём кэш-памяти и повышенные тактовые частоты по сравнению со стандартными «соплеменниками», а их «география» распространения, возможно, ограничится лишь Китаем — подобное «синяя команда» практиковала и с линейкой Core 13-го поколения, когда представила Core i7-13790F и Core i5-13490F.

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Стоит напомнить, что на 14 декабря запланировано специальное мероприятие, на котором Intel должна явить миру процессоры серии Core 100 семейства Meteor Lake и Xeon Scalable 5-го поколения, а вот будут ли в это же время представлены и модели Core 14-го поколения, пока остаётся загадкой.