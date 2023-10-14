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Настольные процессоры Intel Core 14-го поколения появились в ассортименте Amazon
Новинки оказались дороже своих предшественников.

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Похоже, целый ряд онлайн-площадок решил не дожидаться официального дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, заблаговременно пополнив ассортимент своей продукции ещё не вышедшими официально новинками: так, «зоркий глаз» энтузиаста momomo_us заметил несколько новых моделей «синей команды» на сайте британского отделения Amazon.

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Источник изображения: X (Twitter), momomo_us

Исходя из представленных данных, флагманский настольный процессор Intel Core i9-14900KF, способный работать на частоте до 6 ГГц, предлагается за £618, что на 15 % больше по сравнению с ценником Core i9-13900KF на этой же онлайн-площадке, стоимость предтоповых Core i7-14700K и Core i7-14700KF составляет £449 и £421, то есть на 13 и 10 % выше на фоне Core i7-13700K и Core i7-13700KF, а за Core i5-14600K просят £341, что на 18 % дороже Core i5-13600K.

Источник изображений: Amazon

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Стоит отметить, что разница в ценах между моделями нового и предшествующего поколений от магазина к магазину несколько отличается (от пары до двух десятков процентов), что, вероятно, указывает на их предварительный характер — вполне возможно, что после официального дебюта процессоров Core 14-го поколения, который состоится уже через несколько дней, ценники будут скорректированы.

#intel #raptor lake-s refresh
Источник: twitter.com
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