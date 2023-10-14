При этом конфигурация ядер должна остаться прежней.

Пока компьютерное сообщество обсуждает уровень производительности дебютирующих уже через несколько дней представителей семейства Raptor Lake-S Refresh, инсайдеры уже вовсю рассказывают о процессорах, которые придут им на смену: как сообщает ресурс VideoCardz, на форуме AnandTech был обнаружен слайд, опубликованный энтузиастом uzzi38 и приоткрывающий завесу тайны над быстродействием будущих CPU от Intel.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленному изображению, прирост уровня производительности десктопных процессоров Intel Arrow Lake-S в однопоточных задачах достигнет 5 %, а при многопоточных нагрузках улучшение может составить вплоть до 15 %. При этом «точка отсчёта» на слайде не указывается, однако можно предположить, что сравнение проводилось на фоне возможностей моделей прошлого поколения, а именно Raptor Lake-S Refresh.

Источник изображения: VideoCardz, AnandTech, uzzi38

Как известно, настольные процессоры Intel Core 14-го поколения ознаменуют конец эпохи LGA 1700, став её последними представителями, на смену которым придут модели Arrow Lake-S с сокетом LGA 1851, дезагрегированной структурой, подразумевающей наличие нескольких чиплетов (плиток) в рамках одного продукта, с сохранением конфигурации ядер 8P+16E в максимальном исполнении и графической подсистемой Xe-LPG на базе микроархитектуры Alchemist, отличающейся ощутимо возросшим уровнем производительности на фоне iGPU Xe-LP, входящих в состав процессоров Alder Lake-S и Raptor Lake-S.

Источник изображения: VideoCardz

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Помимо информации о будущих процессорах Intel, «зоркий глаз» оверклокера на представленном слайде может заметить и упоминание о дискретных графических адаптерах Battlemage, что может намекать на то, что видеокарты нового поколения, возможно, дебютируют в тот же период, что и представители Arrow Lake-S, а именно во второй половине следующего года.