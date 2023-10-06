Новые продукты могут заинтересовать геймеров и энтузиастов.

Пока большинство производителей модулей оперативной памяти сосредоточилось на рекламе достижений своих продуктов в разрезе показателей эффективной частоты, компания V-Color решила пойти иным путём, представив на суд широкой компьютерной общественности свои новые комплекты памяти, характеризующиеся весьма низкими значениями задержек.

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Согласно официальному пресс-релизу, с которым можно ознакомиться на страницах ресурса VideoCardz, ассортимент V-Color расширился тремя комплектами оперативной памяти типа DDR5 серии XSky как с RGB-подсветкой, так и без наличия оной, состоящими из двух модулей общим объёмом в 32 Гбайт (2x16 Гбайт) с эффективными частотами 5600 и 5800 МГц или 64 Гбайт (2x32 Гбайт) с частотой 5600 МГц.

Основная же «изюминка» новых комплектов памяти, по словам производителя, заключается в значении задержек, положительным образом влияющих на производительность: для всех представленных продуктов заявлены тайминги CL26-36-36-76. При этом рабочее напряжение составляет 1.4 В.

Источник изображений: VideoCardz, V-Color

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Компания отмечает, что новинки без нареканий работают в содружестве с настольными процессорами Core последнего поколения вкупе с материнскими платами Intel, обеспечивая высокий уровень быстродействия. На полках магазинов новые комплекты памяти появятся уже в середине октября.