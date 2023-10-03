Бережливым геймерам на заметку.

В преддверии скорого выхода десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения магазины судорожно избавляются от залежалого товара: так, заморская онлайн-площадка Newegg запускает акцию с небывалыми скидками на ряд моделей Core 12-го поколения, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Pixabay

Так, благодаря задействованию специальных промо-кодов топовые представители семейства Alder Lake-S в лице Core i9-12900K и Core i9-12900KF можно заполучить за $340 и $325, то есть на $90 и $75 дешевле, Core i7-12700K и Core i7-12700KF предлагаются за $240 и $215, что на $80 и $75 меньше стандартной цены, а Core i5-12600K и Core i5-12600KF имеется возможность приобрести за $180 и $155, что подразумевает скидку в $70 и $65 соответственно.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Учитывая падение стоимости материнских плат и модулей оперативной памяти типа DDR5 подобные предложения позволяют собрать достаточно производительную игровую систему за сравнительно небольшие деньги: например, сборка, включающая в себя Core i5-12600KF, системную плату на базе чипсета B760 и 32 Гбайт памяти DDR5-6000, обойдётся менее $350.

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Кроме того, сократить разрыв между моделями разных поколений можно будет путём разгона и повышения лимитов по мощности, а «долгоиграющий» сокет LGA 1700 в будущем позволит без проблем обновиться до CPU семейства Raptor Lake-S Refresh.