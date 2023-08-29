Это позволит ощутимо повысить скорость перехода от энергоэффективного режима к производительному.

Повышение энергоэффективности процессоров, особенно в мобильном сегменте, является одной из основных задачах для специалистов, разрабатывающих CPU, поэтому немудрено, что Intel посвятила данному моменту отдельное внимание при обсуждении возможностей предстоящих моделей семейства Meteor Lake.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Intel

Как сообщает ресурс PCWorld, опираясь на слова представителя «синей команды», произнесённые на конференции Hot Chips, при разработке механизмов управления питанием новейших CPU специалисты Intel идут в ногу со временем, поэтому немудрено, что в своих новых наработках поручили некоторые задачи искусственному интеллекту: сообщается, что в процессорах Meteor Lake возможности ИИ будут задействованы для увеличения скорости реагирования при переходе от пониженного энергопотребления к режиму высокой производительности.

Подобные механизмы, позволяющие обеспечивать более высокий уровень быстродействия при открытии пользователем ресурсоёмких приложений, были использованы Intel ещё в эпоху моделей Core 6-го поколения, однако тогда использовалась стандартизированная оценка пользовательского поведения, которая не добавляла гибкости данному процессу, в то время как ИИ, задействованный в CPU семейства Meteor Lake, сможет даже предсказывать следующие шаги пользователя, что в конечном итоге положительным образом скажется на времени реакции — заявляется о выигрыше до 35 %.

Источник изображения: PCWorld, Intel

Впрочем, возможности искусственного интеллекта в данном случае будут всё же несколько ограничены: обучение ИИ будет произведено на заводе, в результате чего он не сможет подстраиваться под предпочтения определённого пользователя, однако ситуация может улучшиться в следующих поколениях CPU.

Ожидается, что больше информации, проливающей свет на возможности предстоящих новинок, Intel поведает в рамках специального мероприятия, запланированного на 19 сентября.