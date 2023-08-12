Новинка замечена в «дикой природе».

Хотя целый ряд источников утверждает, что настольные процессоры Intel семейства Meteor Lake-S так и не станут доступны для широких масс, упоминания о новинках то и дело появляются в базах данных, а сегодня одна из моделей и вовсе показалась на фото, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Twitter, wxnod

Так, инсайдер под ником wxnod опубликовал изображение, на котором представлена неизвестная модель процессора: хотя образец весьма похож на существующие CPU от Intel, некоторые различия всё же имеются — теплораспределительная крышка выглядит более внушительной по сравнению с моделями процессоров Core 12-го и 13-го поколений, а некоторых компонентов, как то золотых контактных площадок, на продуктах текущих поколений и вовсе не имеется.

Источник изображения: Wccftech, Hwcooling, wxnod

Кроме того, представленный образец получил всего лишь две выемки для правильной установки CPU, в то время как модели с сокетом LGA 1700 имеют целых четыре — слайдами, демонстрирующими похожий дизайн сокета LGA 1851, не так давно делился специалист Igor’s Lab.

Источник изображения: Wccftech, Igor’s Lab

К сожалению, первоисточник не называет, к какому именно семейству принадлежит красующийся на фото экземпляр CPU, однако исследователи ресурса HKEPC предполагают, что процессор относится к поколению Meteor Lake-S с сокетом LGA 1851 — ранее похожий инженерный образец с 6 «большими» и 8 «малыми» ядрами продавался на одной из онлайн-площадок.

Впрочем, появление модели Meteor Lake-S на фото никоим образом не подтверждает официальную доступность представителей данного семейства для широкого компьютерного сообщества, однако настольные процессоры в исполнении LGA 1851, несомненно, появятся — в следующем году ожидается выход CPU Arrow Lake-S с данным сокетом.