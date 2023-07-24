Всё когда-нибудь заканчивается.

Специалисты Microsoft продолжают усовершенствовать операционную систему Windows 11, добавляя и удаляя функции и приложения в новых сборках: как сообщает ресурс Ars Technica, в свежем билде Windows 11 Insider Preview разработчики внесли ряд изменений в Outlook, пытаясь отправить на покой старые добрые «Почту» и «Календарь».

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Источник изображения: Microsoft

Разработчики уже достаточно продолжительное время трудятся над приложением Outlook, которое в будущем должно взять на себя не только обязанности по работе с почтой, но и вобрать в себя функции «Календаря».

Впрочем, предварительная версия Outlook пока что не способна работать в автономном режиме, не располагает поддержкой IMAP для сторонних сервисов, а также «не дружит» с Apple iCloud Mail.

При этом приложения «Почта» и «Календарь» по-прежнему доступны для использования в Windows 11 Insider Preview, хотя в обозримом будущем это может измениться. Как бы то ни было, Microsoft обязалась не удалять данные приложения из Магазина до конца следующего года, поэтому особо страждущие смогут установить их в любом случае.

Стоит отметить, что уже осенью текущего года Microsoft должна явить на суд широкой компьютерной общественности обновление Windows 11 23H2, которое принесёт целый ряд изменений и улучшений: вполне вероятно, что свежая версия обзаведётся ИИ-помощником Copilot, а также заменит «Почту» и «Календарь» на Outlook по умолчанию.