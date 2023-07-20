Кто помнит мем про огромных боевых человекоподобных роботов - пиши камент

«Evangelion» — это широко известный японский аниме-сериал с участием гигантских роботов, которые так и называются - «Евангелионы». Эти роботы вдохновили ASUS на создание нового оборудования, включающего целый ряд устройств, выходящих за рамки видеокарт.

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Тизер намекает на обширную линейку, включающую новый корпус, материнскую плату, блок питания и периферийные устройства, такие как мышь, клавиатура и процессорный кулер. При внимательном рассмотрении тизера может показаться, что материнская плата будет основана на популярной и мощной модели ROG Z790 Maximus Hero.

Наряду с этой материнской платой Asus представляет новый дизайн видеокарт GeForce RTX 40, который, вероятно, станет частью серии ROG STRIX. Стоит добавить, что новый дизайн является продолжением предыдущих моделей RTX ROG Evangelion, выпущенных в прошлом году с моделями RTX 3090 и RTX 3080.

Геймерам и поклонникам вселенной Evangelion не придется долго ждать, пока будет представлено это новое оборудование, поскольку Asus планирует официально продемонстрировать его на предстоящем мероприятии Bilibili World, запланированном на ближайшие выходные.