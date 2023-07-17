Стоит помнить, что полученные результаты не являются официальными, а также не известны условия, при которых проводилось тестирование

Известный инсайдер под ником All_The_Watts!! опубликовал предполагаемые результаты тестов будущих видеокарт AMD Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800 на базе RDNA 3 в пакете 3DMark Time Spy. Показатели производительности следует воспринимать с долей скептицизма, но, как бы то ни было, оба ускорителя показывают производительность на уровне своих потенциальных конкурентов.

Если верить представленным цифрам, то грядущая карта Radeon RX 7700 от AMD набирает 15465 баллов в 3DMark Time Spy, что позволяет ей уверенно опережать GeForce RTX 4060 Ti от Nvidia, в среднем набирающую 12836 баллов, и собственную Radeon RX 6700 XT, которая в среднем достигает 11970 баллов.

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Что касается предполагаемой видеокарты Radeon RX 7800 более высокого класса, то на неизвестном стенде она набрала 18197 баллов. Если предположить, что имеет место высокопроизводительная сборка с топовыми характеристиками, то видеокарта не может даже превзойти Radeon RX 6800, которая в среднем набирает 14503 балла, но достигает значения 20239 на высокопроизводительной системе.

Судя по последним слухам, AMD будет использовать графический процессор Navi 32 с 3840 потоковыми процессорами для ускорителей серии Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800. Конечно, точные характеристики этих видеокарт неизвестны, поскольку их выпуск ожидается только в конце августа, и многое может измениться в последний момент.

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Следует иметь в виду, что даже если представленные результаты относятся к предсерийным образцам видеокарт AMD Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800, остаются неизвестны конфигурации тестовых стендов, и насколько хорошо оптимизированы текущие драйверы AMD для этих ускорителей. Вполне вероятно, что окончательные версии AMD Radeon RX 7700 и Radeon RX 7800 будут быстрее, чем текущие образцы.