Таким образом новый доступный флагман Samsung должен выйти с двумя версиями чипсетов

Почти подтверждено, что Galaxy S23 FE получит улучшенную версию чипсета Exynos 2200 благодаря недавнему списку Geekbench. Хотя слухи о варианте со Snapdragon 8 Plus Gen 1 все еще ходят, нет никаких доказательств, подтверждающих это. Тем не менее новая информация Geekbench теперь показывает второй вариант Galaxy S23 FE с совершенно другим чипом Qualcomm. Хотя списки Geekbench легко подделать, существует достаточно доказательств, подтверждающих их актуальность.

Описываемая версия имеет кодовое название Samsung SM-S711U1. Смартфон появился на Geekbench с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, что подтверждается его платой под названием Taro и тактовыми частотами отдельных ядер. Кроме того он набирает 1594 и 3718 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно, что ставит его в один ряд с другими смартфонами на базе Snapdragon 8 Gen 1. Рассматриваемый Galaxy S23 FE имеет 8 ГБ оперативной памяти. На данный момент это все, что можно узнать из опубликованной страницы Geekbench.

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Буква «U» в кодовом названии Galaxy S23 FE означает, что он может быть предназначен для США, хотя вероятность выхода на другие рынки также высока. Инсайдер Meeco Vampire King подтверждает вышеупомянутое предположение, заявляя, что существующие запасы Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1 исчерпаны, а это означает, что Samsung возобновила их производство исключительно для доступного флагмана.