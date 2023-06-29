Новинка от тайваньской компании стала одним из самых компактных флагманских смартфонов на чипсете Snapdragon 8 Gen 2

Компания ASUS выпустила Zenfone 10, который во многом устраняет недостатки своего предшественника. Как и ожидалось, Zenfone 10 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. ASUS дополняет чипсет оперативной памятью LPDDR5X и флэш-памятью стандарта UFS 4.0, что соответствует последним флагманским смартфонам. Конфигурации памяти будут различаться в зависимости от рынка, но топовая версия Zenfone 10 будет доступна с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

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Кроме того новый смартфон ASUS оснащается 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p, частотой 144 Гц, яркостью 1100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Стоит отметить, что режим с частотой 144 Гц можно включить только в Game Genie во время игровых баталий. Другими словами, система Android 13 и сторонние приложения не будут работать с такой частотой обновления. ASUS также оснастила смартфон многофункциональным сканером отпечатков пальцев, который теперь называется ZenTouch 2.0 и функцией всплывающего меню с различными вариантами быстрого доступа Edge Tool 2.0.

Остальные характеристики Zenfone 10 включают сертификацию IP67, 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony IMX766, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную и 32-мегапиксельную селфи-камеры. За автономность работы отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч. В то время как сама емкость остается неизменной по сравнению с Zenfone 9, ASUS обещает на 12,6% больше времени автономной работы из-за более эффективного чипсета.

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Кроме того Zenfone 10 поддерживает беспроводную зарядку Qi, Qualcomm aptX Lossless и имеет 3,5-мм разъем для наушников. Стоимость нового Zenfone 10 составляет от 799 евро за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также будет доступна модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за 849 евро и 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти за 929 евро. ASUS подтвердила, что Zenfone 10 выйдет и на другие рынки.