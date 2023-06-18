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В сети появились изображения смартфона Asus ZenFone 10 в преддверии запуска
Смартфон получит два датика изображения на заднем модуле и, возможно, небольшой размер дисплея
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 Глобальный запуск смартфона Asus ZenFone 10 запланирован на 29 июня. В США он может стоить 749 долларов, однако его цена безусловно, будет варьироваться в зависимости от рынка. Недавний список Geekbench подтвердил, что телефон будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Теперь, благодаря известному инсайдеру Эвану Блассу, можно достаточно подробно рассмотреть дизайн ZenFone 10, который предлагается в черном, синим, красном, белом и зеленом цветах.

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 С точки зрения внешнего вида Asus ZenFone 10 не сильно отличается от своего предшественника, ZenFone 9. Он сохраняет два больших модуля камеры, ориентированных вертикально, боковой датчик отпечатков пальцев, селфи-камеру с отверстием слева и качельку регулировки громкости справа. Однако название бренда Asus ZenFone было перенесено непосредственно под модули камеры.

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 К сожалению, рендеры не раскрывают размер экрана Asus ZenFone 10. На данный момент есть два предположения: 5,9 дюймов, как у ZenFone 9, и 6,3 дюйма. На данный момент серия смартфонов ZenFone является одной из немногих на рынке, которые могут предложить устройства с диагональю менее 6 дюймов. К сожалению подробные технические характеристики грядущих смартфонов серии Asus Zenfone 10 остаются загадкой.

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