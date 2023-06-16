Изменения по сравнению с апрелем практически отсутствуют с разницей почти по всем показателям не более 1 процента

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Результаты ежемесячного опроса Steam за май 2023 года выявили несколько интересных фактов, хотя почти все изменения не превышают 1%. Единственный скачок выше этой цифры — это снижение использования Oculus Quest 2 на 1,09% (до 44,05%).

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Самой популярной операционной системой среди пользователей Steam остается 64-битная Windows 10, которая сейчас установлена на 60,51% систем, что на 0,7% меньше, чем в апреле. Почти 52% протестированных компьютеров использовали не менее 16 ГБ памяти. Самым популярным разрешением экрана устройств отображения по-прежнему остается 1080p/FHD, доля которого составляет 64,33% (падение на 0,19% по сравнению с апрелем). Преобладающее разрешение систем с несколькими мониторами составляет 3840 X 1080 пикселей.

При взгляде на долгосрочные значения, представленные Steam за период с декабря 2021 по май 2023 года, выделяется потеря AMD доли в 0,38% в сегменте процессоров. Благодаря этому доля Intel сейчас составляет 67,52%. В сегменте видеокарт безраздельно лидирует Nvidia с 76,37%, в то время как AMD и Intel разделили оставшуюся часть. Доля AMD сейчас составляет 14,83%, в то время как Intel приходится довольствоваться 8,59%.

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Как можно легко понять, основываясь на этих новых данных из Steam, для серьезных изменений в мире аппаратного и программного обеспечения требуется время. Придет время и Windows 11, и все более популярного разрешения 4K, но для того, чтобы они взяли верх, может потребоваться еще как минимум от одного до двух лет.