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Официальные системные требования Starfield: минимум Radeon RX 5700 и процессор Ryzen 5 2600X
Кроме того игрокам понадобятся 16 ГБ оперативной памяти и 125 ГБ свободного места на накопителе(желательно SSD)
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 Вчера на Xbox Games Showcase 2023 игроки познакомились со множеством как собственных, так и сторонних игр, которые появятся на консолях Xbox Series S|X и ПК. Возможно, самым главным для игроков стала презентация долгожданной ролевой игры Starfield от Bethesda. Несмотря на то, что об игре появилась масса деталей, касающихся игрового процесса, ролевых систем, визуальной составляющей и сюжетной линии, Bethesda не раскрыла системные требования ПК и целевые значения разрешения и частоты кадров для консолей Xbox Series S|X.

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 Тем не менее, благодаря наличию игры в Steam и интервью Тодда Ховарда IGN, стали известны требования Starfield к оборудованию и профили производительности консолей.

 Тодд Ховард, игровой директор Starfield, подтвердил IGN, что Starfield работает с заблокированными 30 кадрами в секунду при разрешениях 1440p и 4K на Xbox Series S и X соответственно. 

 Что касается персональных компьютеров, то согласно странице Starfield в Steam, минимальные требования к аппаратному обеспечению включают процессор Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K, 16 ГБ ОЗУ, графический ускоритель RX 5700 или GeForce GTX 1070 Ti, API DirectX 12 и 128 ГБ SSD накопитель. В рекомендуемых требованиях указана та же конфигурация ОЗУ и памяти, но требования к процессору и графическому ускорителю возрастают до AMD Ryzen 5 3600X и Intel i5-10600K, а также RX 6800 XT и GeForce RTX 2080 соответственно.

 Релиз Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года, и сейчас игра доступна для предварительного заказа в двух версиях для ПК: стандартной стоимостью 69,99 долларов и Digital premium edition за 99,99 долларов.

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 Также сегодня стало известно, что игра не получит русской озвучки и будет лишена даже субтитров на русском языке. Объяснением является слишком большой объем работ, который может занять много месяцев. Российским игрокам стоит уповать лишь на пользовательские модификации, которые в лучшем случае добавят в игру субтитры.

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