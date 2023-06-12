Вряд ли в нашей стране кто-то слышал о компании Zephyr. Причина в том, что это просто еще один бренд, выпускающий минимальный модельный ряд видеокарт исключительно на китайском рынке. Новая модель, обнаруженная пользователем @harukze5719, является первой известной видеокартой с настоящей розовой печатной платой.
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Несмотря на то, что в природе существует много карточек с дизайном в стиле фэнтези или аниме с розовыми и цветными кожухами систем охлаждения, но не было ни одной карты от какого-либо известного бренда с розовой платой. Для создания такого яркого цвета, вероятно, необходимы специальная производственная линия и соответствующий поставщик. Но для компании, у которой всего пару карт в ассортименте, это может иметь место.
Zephyr RTX 3060 Ti является обычной картой без разгона со спецификациями, относящимися к более старому варианту RTX 3060 Ti с памятью GDDR6. Ускоритель оснащен 8-контактным разъемом питания, 8 ГБ памяти и работает на тактовой частоте 1750 МГц. Стоит отметить, что карта имеет компактный форм-фактор ITX, но кроме этого ничего особенного в ней нет, кроме цвета текстолита.
Возможно в Китае найдутся пользователи, которым понравится такой дизайн, но большинство пользователей предпочитают стандартные видеокарты, поэтому востребованность данной модели будет очень ограниченной, и остается открытым вопрос в целесообразности данного шага от малоизвестного производителя.