Это будет шестиядерная модель с аналогичным Ryzen 7 5800X3D объемом 3D V-Cache, но немного сниженными частотами

Согласно утечке от chi11eddog, AMD рассматривает возможность выпуска нового процессора на платформе AM4 с технологией 3D V-Cache.

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У 8-ядерного процессора Ryzen 7 5800X3D, который всего пару дней назад достиг самой низкой цены с момента запуска в прошлом году, вскоре может появиться младший брат. В утечке утверждается, что код продукта 100-00001176 может принадлежать 6-ядерному процессору Ryzen с сокетом AM4, который сейчас рассматривает AMD.

Что еще более важно, эта модель, как сообщается, имеет 3D V-Cache, а называться процессор будет Ryzen 5 5600X3D. Такая модель будет иметь 6 ядер и 12 потоков с кэшем L2 объемом на 1 МБ меньше, чем Ryzen 7 5800X3D. Однако кэш L3, который включает в себя 3D V-Cache, будет иметь одинаковый размер на обоих процессорах — 96 МБ.

Тактовые частоты ЦП будут немного ниже, чем у Ryzen 7 5800X3D с базовой частотой 3,3 ГГц и возможностью повышения до 4,4 ГГц. Это на 100 МГц ниже, чем у Ryzen 7 5800X3D.

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Поскольку 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D в настоящее время продается по цене 289 долларов, 6-ядерная модель, безусловно, будет стоить дешевле и, возможно, станет отличным игровым процессором для хорошо зарекомендовавшей себя платформы AM4. Данный чип может открыть новые возможности для геймеров с ограниченным бюджетом. С другой стороны, такой шаг может повредить внедрению платформы нового поколения AM5, если не будут соответствующей корректировки цен.