Последние процессоры будут отгружены заказчикам 29 декабря, что завершит жизненный цикл этих чипов

Компания Intel начала процесс прекращения выпуска процессоров Tiger Lake-U одиннадцатого поколения и сообщила об этом в соответствии с собственной системой уведомления об изменении продукта (PCN). База данных Intel указывает на то, что последняя партия процессоров с архитектурой x86 Willow Cove будет отгружена 29 декабря, а последние заказы на процессоры будут приниматься до октября 2023 года. Процессоры Core 11-го поколения с iGPU Iris Xe были частью ноутбуков, мобильных устройств и систем малого форм-фактора (SFF) с момента запуска в 2020 году. Также Intel начала процедуру окончание срока службы (EOL) более мощных вариантов процессоров Tiger Lake-H и всего модельного ряда Tiger Lake-B еще в апреле этого года.

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Процессоры Tiger Lake были примером продукции с использованием SuperFin 10 нм ++, с улучшенной производительностью, что привело к созданию мощных процессоров для игровых ноутбуков (модели H и B), наряду с базовой серией U с низким энергопотреблением. Intel также добавила модели Tiger Lake-H35 в список снятых с производства, включающих 42 модели, и три набора микросхем серии 500, которые были разработаны для поддержки семейства встраиваемых процессоров 11-го поколения: RM590E, HM570E и QM580E. На рынке все еще существует большое количество процессоров Tiger Lake, но Intel будет стремиться избавиться от этих запасов, переключившись на линейки чипов 12-го и 13-го поколений.

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