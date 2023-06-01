Особенностью новинки является наличие 7 ГБ памяти стандарта GDDR6

Moore Threads представила свою новую видеокарту среднего класса MTT S70, которая оснащена урезанной версией графического процессора Chunxiao и 7 ГБ памяти GDDR6. Ускоритель будет предлагать вычислительную мощность FP32 немного ниже, чем у GeForce RTX 3060, хотя его реальная производительность еще неизвестна.

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Moore Threads MTT S70 основан на графическом процессоре Chunxiao с 3584 потоковыми процессорами, работающими на частоте 1,6 ГГц в отличие от 4096 SP на частоте 1,8 ГГц у карты MTT S80, и предлагает вычислительную производительность FP32 11,2 TFLOPS. Плата поставляется с крупной системой охлаждения и имеет три выхода DisplayPort 1.4a, а также один выход HDMI 2.1, что соответствует флагманскому MTT S80.

Что сразу бросается в глаза в MTT S70, так это довольно странный объем памяти в 7 ГБ с пропускной способностью 392 ГБ/с, что говорит о 224-битном интерфейсе памяти.

Хотя производительность вычислений и объем памяти чрезвычайно важны для общей производительности графического процессора, такие факторы, как общая эффективность архитектуры и драйверы, оказывают важное влияние на производительность видеокарты. Текущий флагман MTT S80 от Moore Threads имеет пропускную способность FP32, сравнимую с GeForce RTX 3060 Ti, но он не только не смог сравниться с GeForce RTX 3060 в играх, поддерживаемых его драйверами, но и не смог превзойти GeForce GT 1030 от Nvidia.

В любом случае, на данный момент даже топовая и довольно мощная MTT S80 не имеет шансов пополнить ряды лучших видеокарт, а значит, и MTT S70 это не сделает. Остается надеяться, что Moore Threads исправит свои драйверы.

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Как и другие разработчики графических процессоров, Moore Threads является растущим китайским производителем полупроводниковой промышленности, использует урезанные версии своих флагманских графических процессоров для более дешевых сегментов рынка.