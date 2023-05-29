На данный момент карта не является серийной, но вполне возможно её серийное производства

Производитель графических карт PNY и компания Cooler Master разработали видеокарту RTX 4090 нового дизайна под названием VERTO ARGB Dual Fan. Эта видеокарта оснащена двумя крупными 12-сантиметровыми вентиляторами.

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Толщина этого графического ускорителя составляет 4,5 слота, однако карта PNY не является самой длинной видеокартой на рынке, поскольку ее размеры составляют всего 30,5 см и 8,9 см в толщину. Она даже толще, чем видеокарта от ASUS RTX 4080 Noctua Edition с размерами 310 × 144,8 × 87,5 мм. Обе модели оснащены 12-сантиметровыми вентиляторами, но какие вентиляторы Cooler Master используются для VERTO ARGB Dual Fan не сообщается.

Важно отметить, что видеокарта серо-белого дизайна является прототипом и концептуальной моделью. Компания пока не сообщила, появится ли данная модель в продаже и когда на розничном рынке. Стоит отметить, что графическому ускорителю от ASUS и Noctua также потребовалось довольно много времени, чтобы стать реальным продуктом. Учитывая достаточный интерес со стороны сообщества энтузиастов графических процессоров, PNY и Cooler Master должны легко решиться на запуск этой интересной модели.

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Вскоре после появления информации о данной карте стало известно, что есть и другая версия с черными вентиляторами. Также позже стало известно, что карта оснащена вентиляторами Cooler Master Mobius 120P ARGB.