Также новинка получит более быстрые модули памяти , но узкий 128-битный интерфейс

Похоже, что Radeon RX 7600, основанная на архитектуре RDNA3, будет иметь более высокие требования к энергопотреблению, чем его предшественник. RX 7600 имеет 165 Вт TBP и требует блока питания не менее 550 Вт. Это на 33 Вт больше, чем у графического ускорителя RX 6600 на базе архитектуры RDNA2. AMD предоставляет в своем руководстве таблицу, описывающую это изменение:

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Кроме того всего за несколько дней до запуска были подтверждены полные спецификации, включая частоту и конфигурацию памяти. Важно отметить, что не все эти данные являются новыми, поскольку AMD уже раскрыла спецификации Navi 33 для своей мобильной серии ускорителей, но теперь можно видеть подтверждение для настольного варианта.

Карта будет иметь тактовую игровую частоту 2250 МГц и частоту 2625 МГц в режиме ускорения. Это почти те же характеристики, что и в утечке GPU-Z, но тактовая частота у эталонной модели ниже. Подтверждено, что карта оснащена полной конфигурацией из 32 вычислительных блоков и 2048 потоковых процессоров графического процессора Navi 33.

Согласно просочившимся спецификациям, карта будет иметь более быструю память по сравнению с RX 6600. Новинка получит модули GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, которые обеспечат максимальную пропускную способность 288 ГБ/с. AMD также представила данные об эффективной пропускной способности в 477 ГБ/с, которая приходится на Infinity Cache, что ненамного выше, чем 413 ГБ/с у RX 6600. К сожалению шина памяти по-прежнему ограничена 128 битами.

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Как и в случае с RX 6600, преемник RDNA3 будет иметь интерфейс, ограниченный 8 линиями. По предварительной информации, Radeon RX 7600 поступит в продажу 25 мая.