Оба производителя используют в новинках старый дизайн систем охлаждения

Видеокарта AMD Radeon RX 7600 среднего уровня должна быть запущена на следующей неделе, но ясно, что кастомных моделей, как в серии GeForce RTX 4060 Ti, будет не так много. Даже партнеры AMD, похоже, не хотят предлагать новые дизайнерские идеи, поскольку они собираются анонсировать несколько карт с кулерами от ускорителей предыдущего поколения RDNA2.

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ASRock Radeon RX 7600

ASRock представит две видеокарты: Phantom Gaming OC и Challenger OC. Phantom представляет собой конструкцию с тремя вентиляторами и 2,5-слотовым кулером. У Challenger, напротив, два вентилятора и гораздо более короткая печатная плата. Эта карта вполне могла бы быть одновентиляторной, но пока ничего не известно об уровне мощности Radeon RX 7600, поэтому такой кулер может быть оправдан.

ASUS Radeon RX 7600

ASUS выбрала свои старые конструкции систем охлаждения ROG STRIX и Dual, почти точные копии кулеров Radeon RX 6650 XT. На самом деле это первый дизайн ROG STRIX для серии Radeon RX 7000, поскольку компания не выпускала её в высокопроизводительной серии Radeon 7900.

Видеокарта RX 7600 Dual OC основана на дизайне RX 6650XT, но, если быть точным, есть незначительное изменение цвета одной детали. Следует отметить, что на этой неделе ASUS представила совершенно новый дизайн серии DUAL для графических ускорителей GeForce RTX 4060, поэтому для графических процессоров AMD он будет уже повторным.

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Что касается выхода новых видеокарт от AMD, то согласно утечкам, запуск Radeon RX 7600 запланирован на 24 мая.