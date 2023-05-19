Указанная цена относится к Германии, но в других странах она будет аналогичной

Сегодня в сети появилась информация о европейских ценах на грядущие видеокарты среднего уровня серии RTX 4060. Европейские геймеры должны запастись не менее 329 евро, чтобы окунуться в мир возможностей DLSS3. Это цена самой дешевой видеокарты RTX 40 на базе GPU AD107. Сегодня NVIDIA уточнила цены для других регионов после того, как вчера объявила официальную рекомендованную производителем розничную цену для рынка США.

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GeForce RTX 4060: рекомендованная производителем розничная цена 299 долларов/329 евро;

GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ: рекомендованная производителем розничная цена 399 долларов/ 439 евро;

GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ: рекомендуемая производителем розничная цена 499 долларов/ 549 евро.

RTX 4060 будет на 110 евро дешевле, чем RTX 4060 Ti с 8 ГБ, и на 220 евро дешевле по сравнению с вариантом на 16 ГБ, поэтому стоимость моделей в серии RTX 4060 довольно сильно различается. Ожидается, что RTX 4060, как и модели RTX 4060 Ti 16 ГБ, не появятся на рынке до июля. Учитывая, как быстро рынок изменился за последние несколько месяцев, трудно ожидать, что эта цена останется на данном уровне, особенно с учетом того, что AMD также готовит свою Radeon RX 7600.

RTX 4060 имеет тот же объем памяти, что и вариант "Ti", но скорость работы памяти в младшей модели была снижена 17 Гбит/с. Это искусственное снижение пропускной способности памяти должно быть легко преодолено небольшим разгоном. Однако преодолеть недостаток 1280 ядер CUDA и ограничение мощности в 115 Вт видеокарте буден не под силу.

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Сейчас за 329 евро геймеры могут приобрести RTX 3060 или Radeon RX 6650 XT. Всего на 10 евро дороже обойдется Radeon RX 6700 с 10 ГБ видеопамяти.