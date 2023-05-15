На данный момент процент выхода годных чипов не позволяет приступить к массовому производству процессоров нового поколения

Из-за слабого спроса на бытовую электронику продажи MacBook за последние месяцы упали почти на 40 процентов. Apple необходимо возродить свой бизнес Mac, и недавний всплеск слухов о разработке чипа M3 предполагает, что компания не планирует замедлять темпы выпуска новых продуктов.

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Еще в марте стало известно, что Apple работает над новыми 13-дюймовыми и 15-дюймовыми моделями MacBook Air, а также над новым MacBook Pro начального уровня. Они будут оснащены новым чипсетом M3, созданным на основе 3-нанометрового техпроцесса TSMC, обеспечивающим повышение производительности до 15% и снижение энергопотребления на 30%.

Ожидается, что набор микросхем M3 дебютирует до конца этого года, хотя Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что Apple может отложить выпуск новых компьютеров Mac на несколько месяцев. Есть информация, что в этом году компания зарезервировала 90 процентов 3-нм мощностей TSMC для производства чипсетов A17 и M3, но на данный момент процент выхода годных кристаллов довольно низкий.

Согласно самым последним оценкам, TSMC удалось достичь уровня выхода около 55 процентов для техпроцесса N3, что хорошо для этой стадии разработки, но недостаточно для массового производства. Ожидается, что базовый размер кристалла M3 будет составлять от 135 до 150 квадратных мм, что означает размещение до 450 кристаллов на одной пластине, и почти половина из них выбрасывается. Сейчас Apple платит от 16000 до 17000 долларов за пластину, поэтому TSMC стремится производительность примерно на пять процентов каждые три месяца.

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Марк Гурман сообщает, что Apple также тестирует прототип M3 Pro с 12 ядрами процессора, 18 ядрами графического процессора и 36 гигабайтами оперативной памяти. У M2 Pro было максимум 10 ядер ЦП, 16 ядер графического процессора и 32 гигабайта оперативной памяти. Ожидается, что такое же увеличение коснется чипсетов M3 Max и M3 Ultra, но Apple, скорее всего, подождет, пока TSMC усовершенствует свой техпроцесс N3E, прежде чем начать пробное производство этих двух вариантов.