В сети появилось сообщение, что видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti с увеличенным буфером памяти имеет другой вариант графического процессора и более высокую мощность. Об этом говорится в документах NVIDIA, недавно предоставленных партнерам компании. Следует отметить, что NVIDIA еще не представила графические процессоры для этих карт, поэтому спецификации все еще могут измениться.
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Тем не менее RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти будет иметь другой номер модели, чем модель с 8 ГБ (363 против 361), но дизайн платы останется прежним (PG190). Это, вероятно, означает, что у нее то же количество ядер CUDA, но некоторые физические изменения в дизайне.
Как и ожидалось, при удвоении объема памяти возрастет и энергопотребление. Тем не менее, как сообщается, это увеличение составляет всего на 5 Вт выше, чем у RTX 4060 8 ГБ с мощностью 160 Вт. Пока неясно, имеет ли вариант на 16 ГБ такую же скорость памяти 18 Гбит/с.
Очевидно, что после эпопеи с запуском RTX 4080 12 ГБ компания стала более осторожной при разработке разных карт под одним и тем же именем, поэтому характеристики обеих моделей должны оставаться одинаковыми. Насколько известно, в настоящее время речь идет только о различие в емкости памяти, варианте графического процессора и уровне TDP.
Согласно последней информации, запуск RTX 4060 Ti запланирован на вторую половину июля, а 8-гигабайтная модель дебютирует 24 мая.