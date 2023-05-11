Также фотографии подтверждают наличие 8 ГБ памяти и один 8-контактный разъем питания

В сети появились возможные характеристики грядущей среднебюджетной видеокарты AMD Radeon RX 7600. На данный момент нам неизвестно использует ли RX 7600 полнофункциональный чип, или все активные модули будут зарезервированы для старшей модели RX 7600 XT. Утечка, похоже, произошла из маркетинговых материалов RX 7600 производства Sapphire. В ней говорится о 32 вычислительных блоках. Это соответствует тем же 2048 потоковым процессорам, что имеет RX 6600 XT предыдущего поколения, но больше, чем у RX 6600. Упоминание ускорения ИИ подтверждает, что этот графический процессор основан на новейшей графической архитектуре RDNA3.

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Другая упомянутая функция RDNA3 — это Radiance Display Engine, который поддерживает новейшие выходы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1a, а также цвет 12 бит на канал и поддерживает разрешения до 4K при 180 Гц с помощью одного кабеля. Судя по всему, графический процессор, на котором основана RX 7600, имеет 32 МБ Infinity Cache, что соответствует объему предыдущего поколения Navi 23, используемого в серии RX 6600. У флагманского чипа Navi 31 размер памяти Infinity Cache уменьшен до 96 МБ (со 128 МБ в Navi 21), поскольку ширина шины памяти увеличилась с 256 бит до 384 бит. Это может означать, что RX 7600 имеет 128-битную шину памяти, учитывая, что размер его Infinity Cache не изменился по сравнению с серией RX 6600.