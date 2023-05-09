Система охлаждения позволит укротить пыл любого настольного процессора мощностью до 280 Вт

Компания DeepCool анонсировала процессорный кулер Assassin IV Dual Tower в начале этого года на выставке CES 2023.

реклама

В пресс-материале DeepCool говорится, что её процессорный кулер Assassin IV обеспечивает бесшумную работу при выделении процессором до 280 Вт тепла и может легко справиться с новейшими высокопроизводительными процессорами Intel Core i9. Радиатор кулера включает 7 тепловых трубок с двумя насадками для вентиляторов диаметром 120 и 140 миллиметров, которые работают бесшумно на высоких оборотах. Вентиляторы имеют скорость от 500 до 1700 об/мин, с производительностью 79,1/58,06 кубических футов в минуту в режиме производительности и 63,76/46,75 кубических футов в минуту в более мягком тихом режиме. В спецификациях Deepcool указано, что эти вентиляторы производят шум не более 29,3 дБ при максимальной производительности и не более 22,6 дБ в тихом режиме.

Габаритные размеры кулера в сборе составляют 144 х 147 х 164 мм, радиатор отдельно имеет размеры 140 х 110 х 160 мм, а его общий вес составляет 1,575 кг. Применяемая в кулере система крепления вентиляторов позволяет переместить их, что обеспечит дополнительное пространство над модулями RAM DIMM и другими элементами, расположенными на материнской плате. Оба вентилятора питаются от одного 4-контактного разъема PWM.

В спецификации DeepCool указано, что система охлаждения совместима с процессорами Intel LGA1700/1200/115x, LGA20xx и процессорами AMD - АМ4 и АМ5.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Доступность и стоимость нового кулера пока остаются неизвестными.