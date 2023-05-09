Смартфоны будут во многом схожи, но получат ряд отличий, включая используемые чипсеты и разрешение экрана

Xiaomi разместила смартфоны POCO F5 и POCO F5 Pro на своем веб-сайте в ОАЭ за день до глобального выпуска устройств. Хотя это могло быть опубликовано по ошибке, список подтверждает все характеристики телефонов серии POCO F5, а также их сходство с существующими смартфонами Xiaomi. Как и ожидалось, Xiaomi оснастит POCO F5 процессором Snapdragon 7 Plus Gen 2, а старшая версия будет работать на номинально более мощном Snapdragon 8 Plus Gen 1.

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Кроме того оба смартфона оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Тем не менее POCO F5 получит дисплей разрешением 1080p, а не 1440p, как в POCO F5 Pro. POCO F5 Pro также немного больше, чем POCO F5. Оба смартфона также получат основную 64-мегапиксельную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 2-мегапиксельную макрокамеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Стоит обратить внимание, что Xiaomi оснастила оптической стабилизацией только основную камеру на 64 МП, которая имеет диафрагму f/1,79 1/2-дюймовый датчик.

Что касается чипсетов, тот несмотря на их примерно одинаковую производительность, Snapdragon 8 Plus Gen 1 позволяет POCO F5 Pro записывать видео в режиме 8K/24 FPS, в то время как Snapdragon 7 Plus Gen 2 в POCO F5 может похвастаться лишь 4K/60 FPS. POCO F5 и POCO F5 Pro поддерживают проводную зарядку мощностью 67 Вт, а POCO F5 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Также смартфоны немного различаются по емкости аккумулятора, которая составляет для POCO F5 и POCO F5 Pro 5000 мАч и 5160 мАч соответственно.

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Еще одним различием является расположение сканера отпечатков пальцев. POCO F5 имеет боковой сканер, а POCO F5 Pro оснащен встроенным в экран сканер отпечатков пальцев. Оба смартфона будут доступны с 12 ГБ ОЗУ, но POCO F5 и POCO F5 Pro будут иметь максимальный объем внутреннего накопителя в 256 ГБ и 512 ГБ соответственно.