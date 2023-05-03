Среди процессоров лидерство ожидаемо за продукцией Intel

Valve опубликовала очередные таблицы со статистикой своего апрельского обзора оборудования и программного обеспечения Steam. Ключевой вывод из данных, сгенерированных пользователями за прошлый месяц, заключается в том, что графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 снова стал самой популярной видеокартой. Он сверг с первого места победителя прошлого месяца — видеокарту NVIDIA RTX 3060, которая опустилась на третье место и находится ниже графического процессора GTX 1060, занявшего второе место. Количество пользователей RTX 3060 сократилось почти на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, а пользовательская база GTX 1650 за тот же период времени выросла на 2%. Интересно отметить, что видеокарта GTX 1650 охватывает модели как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков, в то время как RTX 3060 имеет две отдельные записи. В списке Valve версия для настольных ПК находится на третьем месте, а ее мобильный вариант немного отстает и занимает четвертую позицию. NVIDIA абсолютно доминирует с большим количеством своих бюджетных и средних карт, а AMD и Intel едва попадают в топ-25 с небольшим количеством iGPU и одной дискретной моделью Radeon RX 580, занимающей 24-е место.

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Апрельская статистика показывает, что процессоры Intel остаются фаворитами для многих пользователей Steam с долей 67,14%, а AMD следует на втором месте с долей 32,84%. Популярность процессоров AMD растет по сравнению с предыдущими месяцами, поэтому доля рынка может стать более равномерной, если тенденция к росту продолжится.

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Что касается оперативной памяти, то в прошлом месяце пользователи в 52,19% использовали системы с 16 ГБ, а 16,1% с 32 ГБ памяти, что указывает на небольшое снижение по сравнению с мартом на 4,73% и 6,61% соответственно. Большинство пользователей предпочитают использовать 64-разрядную версию Windows 10. Доля этой ОС составляет 61,21%, но за отчетный период ее популярность упала на 12,74%. 64-разрядная версия Windows 11 набирает обороты с ростом на 10,98% с марта по апрель и занимает второе место с долей 33,39%. Как всегда, результаты, указанные в ежемесячном опросе Steam об оборудовании и программном обеспечении, не считаются абсолютно точными, но общие тенденции можно четко различить по имеющимся данным.