Стоит иметь в виду, что это неофициальная информация и какие-то моменты могут измениться после официального выхода

Консоль ASUS ROG Ally уже зарекомендовала себя как прорыв в области игровых портативных устройств почти через два года после того, как Valve представила Steam Deck. Стоит сказать, что ASUS еще официально не обнародовала все спецификации ROG Ally, но различные разрозненные утечки о ROG Ally с момента первого тизера раскрыли практически все ключевые характеристики ROG Ally.

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Емкость батареи пока неизвестна. Тем не менее ASUS сообщила через Дэйва Ли, что ROG Ally будет выпущена с батареей, конкурентоспособной с 40 Втч, которые предлагает Steam Deck. Для сравнения, у GPD Win 4 батарея имеет емкость 45,62 Втч.

ASUS позиционирует ROG Ally как первый игровой портативный компьютер со специальными APU AMD Ryzen. Недавние утечки Geekbench показывают, что AMD создала эти APU на основе процессоров Ryzen 5 7540U и Ryzen 7 7840U. Неясно, какие изменения внесли AMD и ASUS в процессоры, поскольку оба APU сохранили свои встроенные стандартные графические ускорители Radeon 740M и Radeon 780M соответственно.

Несмотря на это, Geekbench подчеркивает, что ASUS предложит ROG Ally с чипсетами Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme. The Phawx утверждает, что также может быть вариант Z1 Pro на базе Ryzen 5 7640U. Ryzen 5 7540U и Ryzen 5 7640U должны обеспечивать эквивалентную процессорную производительность, так как каждый из них имеет 6 ядер. Последний должен иметь преимущество в графической производительности.

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Ранее The Phawx заявлял, что ASUS будет ориентироваться на стоимость Steam Deck со стартовой ценой от 650 до 700 долларов. Ютубер также сообщил своим подписчикам, что цены могут варьироваться от 400 до 900 долларов, при этом стартовая цена версии Z1 Pro составляет 650 долларов. В настоящее время ожидается, что ASUS представит ROG Ally в конце текущего квартала, хотя компания заявила, что ROG Ally может быть запущена «раньше, чем вы ожидаете».