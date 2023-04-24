Проведенная работа дала свои результаты, показав более высокие значения производительности в сравнении с оригинальной RTX 3070 c 8 ГБ памяти

Когда Nvidia выпустила видеокарту GeForce RTX 4070 всего с 12 гигабайтами памяти GDDR6X, геймеры по понятным причинам были расстроены, что за 600 долларов получат меньше, чем хотелось бы. Карта хорошо продается в США и некоторых частях Европы, но скромный объем видеопамяти, с которым она поставляется, является признаком того, что Nvidia либо ничему не учла уроки серии RTX 30, либо просто слишком сосредоточена на увлечении искусственным интеллектом.

реклама

Это позволило AMD перетянуть на свою сторону пользователей, предлагая видеокарты с большим объемом памяти среднего и высокого класса серий RX 6000 и RX 7000, каждая из которых имеет больше видеопамяти, чем эквиваленты Nvidia. Исследование важности достаточного объема видеопамяти в сравнении Radeon RX 6800 и RTX 3070 показали, что восемь гигабайтов видеопамяти на RTX 3070 сдерживают её производительность и делают карту похожей на продукт более низкого уровня при запуске новых игр AAA класса, в то время как RX 6800 даже обеспечивает лучшую производительность трассировки лучей в некоторых играх.

Ранее можно было только гадать, на что была бы похожа RTX 3070 с 16 гигабайтами GDDR6, но ютубер Пауло Гомес решил ответить на этот вопрос, проведя манипуляции с RTX 3070. Он заменил модули VRAM и немного доработал карту, фактически удвоив объем памяти. Интересно, что для ее распознавания в программном обеспечении даже не потребовалось модификации BIOS или драйверов.

После небольшого тестирования Пауло обнаружил, что ему нужно настроить карту на работу в режиме высокой производительности, чтобы предотвратить случайное мерцание или черный экран при запуске 3D-приложений. В остальном результаты весьма интересны, несмотря на то, что протестирована была только одна игра - Resident Evil 4. Модифицированная карта показать более высокую среднюю частоту кадров. Тестирование проводилось при разрешении 2560 x 1080 пикселей, а использование видеопамяти временами превышало 12 гигабайт.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Это служит напоминанием о том, что объем памяти в наше время имеет не меньшее значение, чем количество вычислительных ядер графического процессора. Геймеры, похоже, осознали подвох Nvidia и не спешат покупать карты, включая RTX 4070, по их текущей цене, особенно в свете шага AMD по снижению цен на некоторые модели серии RX 6000.