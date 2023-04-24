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Моддер создал GeForce RTX 3070 с 16 ГБ видеопамяти
Проведенная работа дала свои результаты, показав более высокие значения производительности в сравнении с оригинальной RTX 3070 c 8 ГБ памяти
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 Когда Nvidia выпустила видеокарту GeForce RTX 4070 всего с 12 гигабайтами памяти GDDR6X, геймеры по понятным причинам были расстроены, что за 600 долларов получат меньше, чем хотелось бы. Карта хорошо продается в США и некоторых частях Европы, но скромный объем видеопамяти, с которым она поставляется, является признаком того, что Nvidia либо ничему не учла уроки серии RTX 30, либо просто слишком сосредоточена на увлечении искусственным интеллектом.

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 Это позволило AMD перетянуть на свою сторону пользователей, предлагая видеокарты с большим объемом памяти среднего и высокого класса серий RX 6000 и RX 7000, каждая из которых имеет больше видеопамяти, чем эквиваленты Nvidia. Исследование важности достаточного объема видеопамяти в сравнении Radeon RX 6800 и RTX 3070 показали, что восемь гигабайтов видеопамяти на RTX 3070 сдерживают её производительность и делают карту похожей на продукт более низкого уровня при запуске новых игр AAA класса, в то время как RX 6800 даже обеспечивает лучшую производительность трассировки лучей в некоторых играх.

 Ранее можно было только гадать, на что была бы похожа RTX 3070 с 16 гигабайтами GDDR6, но ютубер Пауло Гомес решил ответить на этот вопрос, проведя манипуляции с RTX 3070. Он заменил модули VRAM и немного доработал карту, фактически удвоив объем памяти. Интересно, что для ее распознавания в программном обеспечении даже не потребовалось модификации BIOS или драйверов.

 После небольшого тестирования Пауло обнаружил, что ему нужно настроить карту на работу в режиме высокой производительности, чтобы предотвратить случайное мерцание или черный экран при запуске 3D-приложений. В остальном результаты весьма интересны, несмотря на то, что протестирована была только одна игра - Resident Evil 4. Модифицированная карта показать более высокую среднюю частоту кадров. Тестирование проводилось при разрешении 2560 x 1080 пикселей, а использование видеопамяти временами превышало 12 гигабайт.

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 Это служит напоминанием о том, что объем памяти в наше время имеет не меньшее значение, чем количество вычислительных ядер графического процессора. Геймеры, похоже, осознали подвох Nvidia и не спешат покупать карты, включая RTX 4070, по их текущей цене, особенно в свете шага AMD по снижению цен на некоторые модели серии RX 6000.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты amd #rtx 3070
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