Расследование Igor’sLAB приводит к выводу, что причина повреждения процессоров связана именно с подачей напряжения на процессор, так как выходят из строя именно подающе ток контакты

За последние несколько дней в сети появилось множество сообщений от пользователей о том, что их процессоры Ryzen 7000X3D выходят из строя. Наиболее вероятным объяснением до сих пор было избыточное напряжение, подаваемое на процессор. Проблема не является широко распространенной, но некоторые процессоры могут быть повреждены без возможности восстановления.

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Чтобы решить эту проблему, AMD и её партнеры быстро отреагировали на это и выпустили новый BIOS. AMD может функционально ограничивать напряжение для процессоров Ryzen 7000X3D. Теперь пользователи должны видеть только параметры для понижения напряжения, сообщает портал AnandTech.

По словам Игоря Валлоссека из Igor’sLAB, повреждение всех затронутых процессоров действительно связано с напряжением. Все поврежденные контакты являются частью шины напряжения VDDCR, которая подает питание на ядро. Тем не менее до сих пор нет вывода о том, почему именно эти контакты страдают больше, чем другие. Сгоревшие контакты, скорее всего, являются результатом проблемы, а не ее источником.

"Собранная мной схема выводов снова показывает место повреждения. Однако надо учитывать, что контакты пространственно смещены от линии, а схема — шахматная. Если учесть возможные смещения контактов, то участок, отмеченный мною фиолетовым цветом на картинке сводится к единому целому. Все задействованные контакты подают на ЦП питание VDDCR", — заявил Игорь Валлоссек.

Проблема, вероятно, связана не только с процессорами, но и с системами, которые просто запускали профили разгона памяти EXPO, поддерживающиеся процессорами. Плохая новость заключается в том, что этот тип настроек по-прежнему считается разгоном, поэтому технически он может повлиять на гарантийные претензии.

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Производители материнских плат довольно быстро отреагировали на проблему, либо удалив уязвимые версии BIOS, либо выпустив новые. У MSI есть специальный пост на Reddit, посвященный этой проблеме, хотя до сих пор не сообщалось о проблемах с платами MSI. AMD сейчас исследует проблему, поэтому в какой-то момент может выйти официальное сообщение компании.