Однако такая карта выпущена не была, но в сети обнаружен BIOS видеокарты от компании MSI, относящийся к данной плате

Модель платы PG190 была одной из первых для графической карты RTX 3060. Как известно, RTX 3060 была выпущена в январе 2021 года, и примерно в то же время партнеры компании поделились многочисленными спецификациями грядущей модели. Череда слухов не останавливалась на конкретных спецификациях до тех пор, пока карта не была выпущена, но на самом деле для будущей карты упоминалось целых четыре различных спецификации.

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Новая утечка является напоминание о том, что не все характеристики — просто слухи. Некоторые из этих утечек действительно основаны на фактической информации BIOS, предоставленной NVIDIA. Один из таких BIOS был обнаружен и относится к плате компании MSI.

Если бы эта карта была выпущена, она бы имела полноценный графический процессор GA106 с 3840 ядрами CUDA. Она также получила бы 12 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 14,8 Гбит/с. Но данная характеристика памяти немного ниже, чем у окончательного варианта RTX 3060 (15 Гбит/с). С другой стороны, базовая тактовая частота намного выше (1627 МГц против 1320 МГц), а тактовая частота в разгоне, как сообщается, была установлена на уровне 1875 МГц в то время, как частота серийной RTX 3060 составляет 1777 МГц.

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Следует отметить, что этот BIOS датирован 16 декабря 2020 года. Это не новая карта, и ее выпуск сейчас не стоит ожидать, особенно за несколько недель до того, как NVIDIA представит серию RTX 4060. В прошлом году NVIDIA выпустила еще одну модель RTX 3060 с 8 ГБ памяти, которая, скорее всего, была последним графическим ускорителем в серии RTX 3060.