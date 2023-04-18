Проект компании носит кодовое название Project Athena и призван создать мощные чипы для конкуренции с графическими картами Nvidia

Согласно The Information, Microsoft работает над созданием собственных процессоров для работы с ИИ в рамках проекта под кодовым названием Athena. Основанные на 5-нм техпроцессе TSMC, эти чипы предназначены для ускорения рабочих нагрузок ИИ и систем с сотнями или даже тысячами чипов. С бумом языковых моделей (LLM), которые требуют миллиардов параметров, их обучение требует быстрого увеличения вычислительной мощности до такой степени, что компании покупают сотни тысяч графических процессоров, например, у NVIDIA. Однако создание собственных процессоров является обычным делом для такой крупной компании, как Microsoft. AWS, Google и Meta, уже вложили средства в создание процессоров для обучения ИИ, и Microsoft тоже не хочет отставать от них.

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Хотя сейчас мало информации об этих процессорах, известно, что Microsoft начала проект в 2019 году, и сегодня эти процессоры находятся на руках избранных сотрудников Microsoft и OpenAI, которые работают с проектами ИИ и нуждаются в вычислительных мощностях. Интересно, что некоторые прогнозы предполагают, что если Microsoft сможет сравниться с производительностью графического процессора NVIDIA, то стоимость чипов будет составлять только треть от графических карт NVIDIA. Однако предсказать это сложно, пока не будет предоставлено больше информации. Microsoft планирует сделать свои чипы доступными уже в следующем году, тем не менее, нет конкретной информации о том, когда и кто первым получит процессоры компании. Логичнее всего предположить, что ими станут клиенты облака Azure.