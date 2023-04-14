Выход конечных устройств не следует ждать как минимум еще два года

В сети появилась информация с профиля LinkedIn одного из инженеров AMD, работающего над архитектурой Zen. Инженер раскрыл названия микроархитектур ядер Zen5 и Zen6 и подтвердил, для каких технологических узлов они предназначены.

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Основной работой этого человека были проекты по управлению питанием для архитектур Zen4, Zen5 и Zen6. Архитектура Zen4 под кодовым названием «Persephone» уже представлена в процессорах для центров обработки данных и на потребительском рынках, но пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим продукты на базе ядра Zen5 под кодовым названием «Nirvana». Однако должно пройти еще больше времени, прежде чем AMD выпустит процессоры на базе архитектуры Zen6 под кодовым названием «Morpheus».

Согласно этой утечке, ядро Zen6 будет производиться с использованием 2-нм техпроцесса. Работа над проектом ядер Zen6 началась в январе этого года, но похоже, что она еще не закончилась. Ниже представлен список выпущенных и предстоящих архитектур ядер, а также их кодовые названия.

AMD Zen 2 (7nm) – Valhalla

AMD Zen 3 (7nm) – Cerberus

AMD Zen 4 (5nm) – Persephone

AMD Zen 5 (3nm) – Nirvana

AMD Zen 6 (2nm) – Morpehus

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Недавно была показана дорожная карта AMD, но компания в ней пока не поделилась планами относительно Zen6. Zen5, до которого еще примерно год, выйдет в трёх вариантах: Zen5, Zen5X3D и Zen5c. Учитывая слухи о APU следующего поколения «Strix Point» с гибридным дизайном Zen5/Zen4c, Zen5c вполне может быть объединен с Zen6 для будущих APU в ближайшие два года.