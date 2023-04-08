Это связано с исчерпанием запасов младших графических процессоров TU117 и TU116

В сети появилась информация, что у NVIDIA заканчиваются графические процессоры Turing TU117, а это означает, что партнеры компании будут вынуждены вместо этого использовать более мощный графический процессор.

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Всего четыре месяца назад GTX 1650 вошла в список самых популярных графических карт Steam, но с тех пор ее вытеснили более новые архитектуры. Карта GTX 1650 начального уровня никогда не блистала высокой производительностью, но ситуация на рынке вынудила многих геймеров использовать в своих системах в качестве альтернативы.

С выпуском RTX 3050 и более дешевых серий Radeon RX 6600/6500/6400 можно задаться вопросом, нужны ли на рынке графические карты GTX 1650. Однако китайские партнеры Nvidia не планируют прекращать выпуск таких видеокарт. Фактически, новое сообщение предполагает, что GTX 1650 может вскоре полностью перейти на другой графический процессор.

Согласно отчету Board Channels, запасы графического процессора NVIDIA TU117 заканчиваются. Это был графический процессор самого низкого уровня в семействе Turing, но его можно было так же легко заменить более мощными графическими процессорами TU116 или TU106. Это означает, что требуется некоторая корректировка спецификаций, так как большие кристаллы, как правило, потребляют больше энергии, но геймеры должны ожидать схожую производительность.

Перспективы GTX 1650 туманны, но ожидать ее полного исчезновения с рынка пока не стоит. Изменения используемых графических процессоров очень распространены на китайском рынке, и следует ожидать, что многие из этих карт поступят за границу.

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Следует отметить, что существует множество вариантов графических карт GTX 1650. В сообщении не объясняется, затронута ли модель GTX 1650 с памятью GDDR5 или GDDR6. В можно сказать, что NVIDIA просто отказывается от своих графических процессоров Turing, которые не имеют аппаратного ускорения трассировки лучей или поддержки DLSS.