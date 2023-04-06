Сегодня поклонники Вселенной «Звездных войн» получили подарок от компании Seagate в виде новых коллекционных твердотельных накопителей, вдохновленных культовыми персонажами «Звездных войн»: Оби-Вана Кеноби, Дарта Вейдера и Люка Скайуокера.
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Официально лицензированный Lucasfilm, специальный выпуск накопителей FireCuda NVMe SSD представляет знаменитых персонажей с тремя культовыми дизайнами световых мечей на сменных лицевых панелях радиатора, поэтому геймеры могут в любой момент сменить внешний вид своего SSD. Накопитель включает в себя светодиодную подсветку RGB, которая светит красным или синим цветом в зависимости от выбранного персонажа. Механизм, который прикрепляет сменные лицевые панели к твердотельному накопителю и радиатору, был спроектирован и разработан компанией EKWB. Встроенный пассивный радиатор поддерживает максимальную производительность в течение более длительного времени.
Накопители имеют емкость до 2 ТБ и скорость последовательного чтения до 7300 МБ/с благодаря интерфейсу PCIe Gen 4. Обладая высокой износостойкостью до 2550 TBW, накопители получили пятилетнюю ограниченную гарантию Seagate и трехлетние услуги восстановления данных Rescue Data Recovery, так что пользователи могут быть спокойны, выбирая светлую или темную сторону силы.
Твердотельный накопитель Lightsaber Collection Special Edition FireCuda PCIE Gen 4 NVMe доступен по цене 185 долларов за версию объемом 1 ТБ и 290 долларов за версию объемом 2 ТБ.