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Seagate выпустила серию SSD накопителей Lightsaber Collection в теме «Звездных войн»
Накопители получили три съемных панели с подсветкой и моделями световых мечей основных персонажей классической трилогии саги
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 Сегодня поклонники Вселенной «Звездных войн» получили подарок от компании Seagate в виде новых коллекционных твердотельных накопителей, вдохновленных культовыми персонажами «Звездных войн»: Оби-Вана Кеноби, Дарта Вейдера и Люка Скайуокера.

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 Официально лицензированный Lucasfilm, специальный выпуск накопителей FireCuda NVMe SSD представляет знаменитых персонажей с тремя культовыми дизайнами световых мечей на сменных лицевых панелях радиатора, поэтому геймеры могут в любой момент сменить внешний вид своего SSD. Накопитель включает в себя светодиодную подсветку RGB, которая светит красным или синим цветом в зависимости от выбранного персонажа. Механизм, который прикрепляет сменные лицевые панели к твердотельному накопителю и радиатору, был спроектирован и разработан компанией EKWB. Встроенный пассивный радиатор поддерживает максимальную производительность в течение более длительного времени.

 Накопители имеют емкость до 2 ТБ и скорость последовательного чтения до 7300 МБ/с благодаря интерфейсу PCIe Gen 4. Обладая высокой износостойкостью до 2550 TBW, накопители получили пятилетнюю ограниченную гарантию Seagate и трехлетние услуги восстановления данных Rescue Data Recovery, так что пользователи могут быть спокойны, выбирая светлую или темную сторону силы.

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 Твердотельный накопитель Lightsaber Collection Special Edition FireCuda PCIE Gen 4 NVMe доступен по цене 185 долларов за версию объемом 1 ТБ и 290 долларов за версию объемом 2 ТБ.

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#ssd #твердотельные накопители #seagate #star wars #звездные войны
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