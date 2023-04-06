Оригинальная игра серии занимала на накопителе всего 56 ГБ

Долгожданная Star Wars Jedi: Survivor от Respawn и EA должна выйти в конце этого месяца, 26 апреля. Она не так требовательна к аппаратному обеспечению, как некоторые другие игры, выпущенные в 2023 году, и должна хорошо работать на большинстве ПК. Однако объем, занимаемый игрой на накопителе, значительно вырос и составляет 155 ГБ.

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По данному параметру игра обходит последние части франшизы Call of Duty, которые печально известны своими неприемлемо большими размерами. Что EA и Respawn планируют впихнуть в Star Wars Jedi: Survivor, для которой требуется 155 ГБ дискового пространства, еще неизвестно. Тот факт, что предшественница Star Wars Jedi: Fallen Order занимает на ПК всего около 56 ГБ, вызывает большой вопрос к новой части игры. Возможно, что переход на движок Unreal Engine 5 имеет к этому какое-то отношение.

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Будут ли консольные версии Star Wars Jedi: Survivor иметь такой же размер, еще неизвестно. В лучшем случае они могли бы сэкономить несколько гигабайт, но это все равно означает, что владельцам консолей нужно выделить на игру более 125 ГБ. Гигантский размер игры будет особенно болезненным для владельцев PS5, у которых есть всего 665 ГБ свободного, и им придется поменять свой накопитель на более емкий. Владельцам Xbox придется либо удалять некоторые игры, либо приобретать проприетарные устройства хранения от Microsoft для Xbox Series X|S.