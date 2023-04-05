Несколько источников намекают на это, и ожидается, что она появится раньше PlayStation 5 Pro

В сети появилась очередная порция информации о новой портативной игровой консоли PlayStation Portable. Несколько недавних упоминаний о портативных устройствах Sony вызвали оживленное обсуждение, и фанаты задались вопросом, может ли увидеть свет долгожданная многими PS Vita 2. Напомню, что предыдущая портативная консоль PlayStation Vita была снята с производства в 2019 году. Есть даже шанс, что новым устройством может стать PS5 Portable, хотя оно должно быть значительно урезанным вариантом более крупной оригинальной консоли.

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Слухи о новом портативном устройстве Sony появились на Reddit и у инсайдера Тома Хендерсона. В то время как Хендерсон заявляет, что новая часть оборудования Sony появится в видео на YouTube, пользователь u/remy2fly на Reddit говорит об информации от сотрудника Asus о тайной работе Sony над новым устройством. Хотя Хендерсон мог иметь в виду новый монитор или гарнитуру, ветка Reddit с обсуждением нового портативного устройства Asus ROG Ally предлагает более конкретное направление рассуждений, а именно выход PlayStation Vita 2.

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Хендерсон также считает, что новое устройство от Sony появится раньше, чем PS5 Pro в этом году. Он отмечает, что узнает больше о PS5 Pro в течение следующих нескольких месяцев. Кроме того, еще в середине 2020 года появились сообщения о прогнозе, сделанном Goldman Sachs в отношении игрового оборудования Sony. В 2017 году компания, предоставляющая финансовые услуги, предсказала, что PlayStation 5 появится в 2020 году, а PlayStation 5 Portable появится в 2023 году. Также было указано, что выход PlayStation 6 состоится в 2027 году.