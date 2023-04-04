Процессоры будут использовать дизайн big.LITTLE с большими и малыми ядрами

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Еще в июне 2022 года AMD объявила, что в 2024 году выпустит APU Strix Point, представляющие собой процессор с ядрами Zen 5 и встроенной графикой на архитектуре RDNA 3+. Ранее в этом году канал RedGamingTech сообщил, что APU Strix Point могут иметь до 8 ядер Zen 5, а также эффективные ядра. Инсайдерская информация утверждает, что iGPU RDNA 3+ в Strix Point может получить 12 процессоров рабочей группы (WGP) и 24 вычислительных блока (CU) с примерной производительностью 9 TFLOPS.

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В недавнем видео RedGamingTech поделился некоторыми подробностями об APU Strix Point, а также исправил свои ранее представленные характеристики.

APU Strix Point самого высокого уровня будут иметь 8 больших ядер Zen 5 и 8 малых ядер Zen 4D, всего 16 ядер. Эти модели также могут иметь 32 МБ кэш-памяти L3 и iGPU RDNA 3+ с 8 WGP, который значительно урезан по сравнению с iGPU, предполагаемым ранее. RedGamingTech также утверждает, что iGPU на самых мощных моделях работает на тактовой частоте 3 ГГц и выше.

Сообщается, что в младших моделях Strix Point будет использоваться ЦП с 2 ядрами Zen 5 и 4 ядрами Zen 4D, 8 МБ кэш-памяти L3 и iGPU с 2 WGP.

Упоминает, что AMD будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC для топовых моделей Strix Point, а младшие варианты будут использовать 4-нм техпроцесс. Кроме того процессоры Strix Point будут поддерживать память DDR5-6400 и LPDDR5X-8533.

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Поскольку гибридные процессоры Strix Point должны выйти в 2024 году, относиться к информации, представленной здесь, необходимо с долей скептицизма, поскольку до 2024 года еще далеко и многие характеристики вполне могут измениться.