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Игровая консоль ASUS ROG Ally с процессором Ryzen поддерживает внешнюю видеокарту RTX 4090
Подробных характеристик устройства, даты выхода и стоимости консоли пока остаются загадкой
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 Решение ASUS анонсировать консоль ROG Ally 1 апреля было встречено со скептицизмом. Но сегодня ASUS подтверждает, что на самом деле это была не шутка, и консоль ROG действительно появится.

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 Ally — это консоль на базе ОС Windows, лицензированная для поддержки библиотеки Xbox Game Pass. Однако это не облачное потоковое устройство, а полноценная игровая консоль с полным APU, таким как Steam Deck.

 Первая портативная игровая консоль ASUS оснащена гибридным процессором AMD Ryzen, специально созданным для этого устройства. ASUS не сообщает, какой тип APU будет использоваться, называя его «самым быстрым APU». Видео от Dave2D проливает больше света на процессор. Подтверждено, что это 4-нм APU с ядрами Zen4 и графикой RDNA3.

 В чем уже можно быть уверенными, так это в поддержке мобильного устройства ASUS ROG XG. Консоль имеет специальный разъем XG, это означает, что она может использовать самые передовые игровые графические процессоры для ноутбуков. Единственная проблема — цена мобильного графического процессора XG. В настоящее время последним внешней графической картой XG является RTX 4090, которая продается по цене 2000 долларов.

 ASUS обещает великолепный и плавный игровой процесс в формате Full HD. Согласно информации Dave2D, это дисплей с яркостью 500 нит, соотношением сторон 16:9, частотой 120 Гц и временем отклика 5 мс.

 Консоль оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами, которая значительно тише, чем Steam Deck. Согласно измерениям, она создает шум всего около 20 дБ по сравнению с 37 дБ у продукта Valve под нагрузкой.

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ASUS также не сообщает, когда будет запущена ROG Ally и не делится полными характеристиками или информацией о цене. По словам Dave2D ASUS будет глобальным устройством и не ограничится US BestBuy, где она в настоящее время присутствует. 

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#asus #apu #rtx 4090 #игровые консоли #steam deck #apu amd
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